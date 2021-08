E' tornato in funzione, dopo un periodo di fermo, uno degli ascensori che da via Gino Giacomini (Piazzale Nazioni Unite) porta a Piazzale Calcigni. Come previsto, l'arrivo in questi giorni del pezzo di ricambio ha permesso di ultimare gli interventi di manutenzione, coordinati dall'Ufficio Acquisti, avviati già da una quindicina di giorni.