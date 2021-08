MANUTENZIONE Torna in funzione l'elevatore di Piazzale Calcigni

Torna in funzione l'elevatore di Piazzale Calcigni.

E' tornato in funzione, dopo un periodo di fermo, uno degli ascensori che da via Gino Giacomini (Piazzale Nazioni Unite) porta a Piazzale Calcigni. Come previsto, l'arrivo in questi giorni del pezzo di ricambio ha permesso di ultimare gli interventi di manutenzione, coordinati dall'Ufficio Acquisti, avviati già da una quindicina di giorni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: