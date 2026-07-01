Torna l'11 luglio al Campo Bruno Reffi "Symbol remember", l'evento che ridà vita al celebre locale sammarinese

Interviste a Federico Pedini Amati - Segretario di Stato al Territorio, Veronica Ercolani Volta - Associazione Symbol, Maurizio Nari - DJ, Alberto Bologna - DJ

"Symbol cambia la musica, Symbol di cambia la vita”. Ci sono serate, musiche, amicizie e ricordi che non sbiadiscono con il tempo. Che anzi, con il tempo si rafforzano e diventano sì testimoni di un'epoca, ma anche un veicolo di trasmissione alle nuove generazioni. Tutto questo è stato il Symbol, locale sammarinese attivo tra il 1988 e il 2005, una leggenda che adesso, da 9 anni, si ripropone con “Remember”, una serata speciale con importanti DJ che faranno rivivere, per una notte, la magia di quei tempi.

"Ci sono dei momenti in cui ci si deve anche fermare, staccare la testa, come si dice alle volte, e divertirsi. Ecco, questo è uno di quegli eventi in cui si può divertire in sicurezza sempre usando la testa però insomma assieme alla famiglia Ercolani, tutti i dj" ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

Nato per celebrare la storia, la musica e le emozioni di uno dei locali più amati della Repubblica, Symbol Remember si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti estivi più attesi. Per questa edizione sono previste novità, come spiegato Veronica Ercolani Volta:

"Quest'anno la grande novità sarà sicuramente il New Privé Symbol Reloaded che è per la prima volta appunto e suoneranno Paz DJ e Tony Lovely, lì sarà un ingresso dedicato anche per chi purtroppo non è riuscito a prenotarsi a cena e dove potrà comunque anche fissicare qualcosa e poi dalle 11 ognuno è libero di girare nel main stage o appunto nel privé"

Grande protagonista della serata, la musica di quel periodo, grazie al prezioso contributo di Mr Lori G, Marco Corona, Fabio Cori , Marco Moda, Maurizio Nari e Alberto Bologna.

"Ogni anno ritornare in questa casa fa veramente tanto piacere, ritrovare persone con le quali hai condiviso un percorso lavorativo ma non solo, anche ritrovare persone che frequentavano il locale, che quindi ti ricordano proprio come una figura legata al locale"

"Cercherò di portare la mia energia, quello che è il mio concetto di musica un po' a 360 gradi, come selezione un po' una sorta di remember, un po' una memorabilia degli anni 90-2000", le parole dei DJ Maurizio Nari e Alberto Bologna.

Grande attenzione alla solidarietà: parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza, quest’anno all’associazione “Cittadinanza Onlus”, che sostiene progetti di cooperazione internazionale, formazione e sensibilizzazione a favore di persone con problemi di salute mentale e dei bambini con disabilità.

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