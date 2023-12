EMILIA ROMAGNA Torna l'allerta rossa, per vento, sul nostro territorio

Torna l'allerta rossa, per vento, sul nostro territorio.

Torna una allerta rossa meteo in Emilia-Romagna: in particolare, per tutta la giornata di domani, sabato 2 dicembre, a partire dalla mezzanotte, l'allerta riguarda il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense. Sono previste precipitazioni intense e rovesci locali. Forte criticità - bollino rosso - anche per il vento, con attese raffiche di forte burrasca e tempesta sulla fascia appenninica centro-orientale.

Sulle coste, atteso al largo mare agitato con possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa ferrarese. È quanto comunica il bollettino di Protezione civile e Agenzia regionale per l'ambiente.

