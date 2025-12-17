TV LIVE ·
Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì

Bollino rosso da Piacenza a Rimini, stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30

17 dic 2025
Dopo che il bollettino di lunedì aveva segnato valori più bassi che avevano fatto allentare l'emergenza, torna l'emergenza smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna: nell'ultimo monitoraggio sulla qualità dell'aria, l'Arpae ha disposto il bollino rosso per tutti i territori. Le limitazioni, che resteranno in vigore da domani e fino a venerdì, quando uscirà un nuovo bollettino, prevedono lo stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30. Fra le altre misure c'è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.




