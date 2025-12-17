Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì

Dopo che il bollettino di lunedì aveva segnato valori più bassi che avevano fatto allentare l'emergenza, torna l'emergenza smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna: nell'ultimo monitoraggio sulla qualità dell'aria, l'Arpae ha disposto il bollino rosso per tutti i territori. Le limitazioni, che resteranno in vigore da domani e fino a venerdì, quando uscirà un nuovo bollettino, prevedono lo stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30. Fra le altre misure c'è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.







