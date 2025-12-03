TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:18 Roma saluta Pietrangeli: funerali al Foro italico, presente anche Alberto di Monaco 17:23 Verso il Natale: la Reggenza in visita nelle scuole di Serravalle, Domagnano e Faetano 16:54 Disabilità e la grande sfida dell'inclusione: "The power of love" termina il suo percorso al CFP 16:54 '70 pezzi di me': la voglia di rinascita di Ilaria de Biagi, in un libro 14:17 Tre nuove antenne a Domagnano, Murata e Città, per migliorare il segnale della telefonia mobile 13:56 L'agente Mattia Ceccoli all'USL: "Ho guardato a quello che mi era rimasto e non a quello che ho perso, sempre forza!" 13:22 Elezioni in Kirghizistan, Giovagnoli: "Il presidente ha poteri quasi da re" 07:51 Vertice al Cremlino senza accordo: trattative ancora in stallo tra Putin e gli emissari USA Witkoff e Kushner 06:50 Filippo Zana prepara il suo rilancio: "San Marino luogo ideale per vivere e allenarsi"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Torna l'incubo polpette avvelenate: segnalati bocconi sospetti in strada Caiese

Il servizio Sanità Veterinaria ISS si è attivato sul posto e non risultano bocconi avvelenati nella parte sammarinese, l'area segnalata ricade in territorio italiano. L'avvertimento è divenuto virale attraverso un post su un noto gruppo Facebook locale.

3 dic 2025
Le foto postate nel gruppo Facebook “San Marino Animali Vaganti e non…”
Le foto postate nel gruppo Facebook “San Marino Animali Vaganti e non…”

Un nuovo allarme torna a riaccendere l’attenzione sui possibili rischi per gli animali in Repubblica. Questa mattina alcuni residenti hanno segnalato la presenza a terra di bocconi di carne sospetti in Strada Caiese,  via che lambisce il confine di stato di Dogana.    

L'avvertimento è divenuto virale attraverso un post con diverse foto su un noto gruppo Facebook locale. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali che si tratti di esche avvelenate: non son infatti state comunicate analisi né riscontri da parte delle autorità che indichino la presenza di sostanze tossiche. Nonostante ciò, come spesso avviene in casi si il passaparola ha generato comprensibile preoccupazione tra i residenti, in particolare tra i proprietari di cani e gatti.

Sul posto è intervenuta per accertamenti una pattuglia della Guardia di Rocca e il Servizio Sanità Veterinaria dell'ISS, senza trovare evidenza di bocconi avvelenati nella parte sammarinese. Poiché l’area ricade in territorio italiano, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale la competenza per i rilevamenti è stata affidata all’Ausl di Rimini.

La sensibilità sul tema in Repubblica rimane alta: l'incubo del "killer dei cani", che tante volte ha colpito nel corso degli ultimi 15 anni e per cui l'84enne Giorgio Cellarosi è stato appena rinviato a giudizio, continua a turbare le coscienze. In attesa di verifiche ufficiali, l’invito ai residenti è chiaro: segnalare ogni ritrovamento alla Gendarmeria e mantenere alta l’attenzione.



Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità