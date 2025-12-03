ALLERTA RESIDENTI Torna l'incubo polpette avvelenate: segnalati bocconi sospetti in strada Caiese Il servizio Sanità Veterinaria ISS si è attivato sul posto e non risultano bocconi avvelenati nella parte sammarinese, l'area segnalata ricade in territorio italiano. L'avvertimento è divenuto virale attraverso un post su un noto gruppo Facebook locale.

Un nuovo allarme torna a riaccendere l’attenzione sui possibili rischi per gli animali in Repubblica. Questa mattina alcuni residenti hanno segnalato la presenza a terra di bocconi di carne sospetti in Strada Caiese, via che lambisce il confine di stato di Dogana.

L'avvertimento è divenuto virale attraverso un post con diverse foto su un noto gruppo Facebook locale. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali che si tratti di esche avvelenate: non son infatti state comunicate analisi né riscontri da parte delle autorità che indichino la presenza di sostanze tossiche. Nonostante ciò, come spesso avviene in casi si il passaparola ha generato comprensibile preoccupazione tra i residenti, in particolare tra i proprietari di cani e gatti.

Sul posto è intervenuta per accertamenti una pattuglia della Guardia di Rocca e il Servizio Sanità Veterinaria dell'ISS, senza trovare evidenza di bocconi avvelenati nella parte sammarinese. Poiché l’area ricade in territorio italiano, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e la competenza per i rilevamenti è stata affidata all’Ausl di Rimini.

La sensibilità sul tema in Repubblica rimane alta: l'incubo del "killer dei cani", che tante volte ha colpito nel corso degli ultimi 15 anni e per cui l'84enne Giorgio Cellarosi è stato appena rinviato a giudizio, continua a turbare le coscienze. In attesa di verifiche ufficiali, l’invito ai residenti è chiaro: segnalare ogni ritrovamento alla Gendarmeria e mantenere alta l’attenzione.



