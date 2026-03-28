Torna l’ora legale: lancette avanti da stanotte Si dormirà un'ora in meno, ma avremo più luce la sera e le giornate si allungheranno

Torna l’ora legale: lancette avanti da stanotte.

Scatta questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, il ritorno dell’ora legale: alle 2:00 le lancette andranno spostate un’ora avanti, direttamente alle 3. L’orario estivo resterà in vigore fino al 25 ottobre.

Secondo Terna, il cambio porterà anche benefici economici e ambientali: nel 2026 si stimano circa 80 milioni di euro di risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO₂. In Italia alla Camera dei Deputati è partito l'iter parlamentare per la possibile introduzione permanente dell’ora legale.

Dal 2004 a oggi, l’ora legale ha permesso agli italiani di risparmiare complessivamente circa 2,3 miliardi di euro.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: