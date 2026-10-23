CAMBIO DELL'ORA Torna l'ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora Domenica 25 ottobre alle ore 3 gli orologi torneranno indietro di 60 minuti. Si dormirà un'ora in più, ma farà buio prima nel pomeriggio. Il prossimo cambio d'ora è previsto a marzo 2027

Torna l'ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora.

È arrivato il momento di salutare l'ora legale. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l'ora solare: alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, tornando così alle 2.

Un cambiamento che permetterà, almeno sulla carta, di dormire un'ora in più. Il passaggio avverrà automaticamente sulla maggior parte dei dispositivi elettronici, come smartphone, computer e smartwatch, purché sia attiva la regolazione automatica dell'orario. Bisognerà invece intervenire manualmente su orologi analogici, sveglie tradizionali e alcuni elettrodomestici.

Più luce al mattino, buio prima la sera. È questa la conseguenza più evidente che accompagna il ritorno all'ora solare. L'alba arriverà prima secondo l'orologio, mentre il tramonto sarà anticipato di un'ora, riducendo la luce disponibile nel tardo pomeriggio. Il cambio d'ora può avere anche qualche effetto sull'organismo. Nonostante l'ora di riposo in più, alcune persone potrebbero avvertire nei giorni successivi stanchezza, sonnolenza o difficoltà di concentrazione. Si tratta generalmente di disturbi temporanei, legati all'adattamento del ritmo sonno-veglia al nuovo orario.

Con il ritorno all'ora solare si chiudono anche i sette mesi di ora legale, introdotta per sfruttare maggiormente la luce naturale durante la bella stagione e contribuire al risparmio energetico. Resta intanto aperto il dibattito europeo sull'eventuale abolizione del doppio cambio annuale. Nonostante le proposte avanzate negli ultimi anni, non è stata ancora raggiunta un'intesa definitiva tra gli Stati membri. L'ora solare resterà in vigore fino a domenica 28 marzo 2027, quando tornerà l'ora legale e le lancette dovranno essere spostate nuovamente avanti di un'ora.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: