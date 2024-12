FESTA Torna la banda dei babbi Natale in Vespa: auguri su due ruote per le vie di San Marino Come da tradizione, il giro da Borgo fino in Città, in sella con costume da Babbo Natale, casco e cappello rosso

Il rombo dei motori li precede: arrivano in vespa e, come ogni anno, portano allegria per le vie di San Marino, a poche ore dalla festa più attesa. Sono i babbi Natale che, in sella alle due ruote, sfrecciano per le strade e regalano sorrisi. Impossibile resistere alla loro simpatia. Partenza: da Borgo Maggiore. Un po' di musica e poi via, fino in Città, per diffondere a tutti gli auguri di un buon Natale.

Nel servizio le immagini dei babbi Natale in vespa e l'intervista ad Alessandro Di Mario

