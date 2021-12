Torna la Campagna di Natale per sostenere Aslem: weekend di solidarietà nei supermercati sammarinesi

Torna la Campagna di Natale dell'Aslem, per tutto il weekend in diversi supermercati del territorio sammarinese. Sarà possibile sostenere l'associazione, che si occupa di lotta contro le leucemie e le emopatie maligne, con l'acquisto della stella di Natale e dei prodotti eno-gastronomici del territorio. In questo modo si potrà sostenere anche la ricerca contro le forme più aggressive di malattie tumorali del sangue. Attivo il progetto con l'Università di Modena e Reggio Emilia per sviluppare nuove terapie. L'Aslem segnala anche che la pandemia ha interrotto i prelievi di saliva di nuovi donatori di midollo osseo. Quindi, molti pazienti sono ancora in attesa del "gemello genetico" che potrebbe salvare loro la vita e, per questo, ci ci sta riattivando per riprendere le iscrizioni.