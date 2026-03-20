Torna la campagna di solidarietà di ASLEM, in vendita uova di cioccolato e colombe

In occasione delle festività pasquali, tornano le iniziative solidali di ASLEM, l'Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne.

In molti luoghi i cittadini hanno visto i banchetti, in cui si possono acquistare uova di cioccolato e colombe o anche fare una semplice donazione. Alla postazione davanti agli ambulatori dell'Ospedale di Stato, troviamo Gabriele, volontario:

"Dobbiamo aiutare chi ha bisogno, perché finché tutti stanno bene è tutto normale, ma nel momento in cui si ha bisogno, c'è sempre qualcuno dove ci si può rivolgere, e noi siamo quelli là, cerchiamo fondi con le nostre campagne proprio per sostenere chi ha bisogno".

ASLEM si propone diversi obiettivi come l'ampliamento del registro dei donatori di midollo osseo e il finanziamento per lo sviluppo di cellule terapeutiche innovative per la cura di alcuni tipi di leucemia. Per tutto ciò ha bisogno dei volontari, ma anche e soprattutto dei sanmarinesi.

"La risposta dei cittadini c'è sempre", ha continuato Gabriele, "quest'anno abbiamo visto che comunque il fattore mondiale della guerra preoccupa tutti. Io già avendo lavorato in negozi, in questi tempi ci sono già passato, si ferma un pochino tutto, però la volontà c'è, anche con poco hanno risposto tutti quelli interpellati".

Per la presidente dell'Associazione Patrizia Cavalli, "Ogni acquisto rappresenta più di un simbolo, è un contributo concreto".

Il 21 marzo sarà l'ultimo giorno della campagna pasquale di ASLEM.

Gabriele lancia un appello: "Chi può, chi vuole, chi vuole donare lo donate non all'ASLEM, lo donate a tutti, a noi stessi, la donazione è per noi tutti, perché tutti hanno bisogno. E domani, sabato, saremo presenti alla COAL di Fiorentino, da Giorgetti, all'Azzurro, alla Conad di Dogana, e qui comunque nelle due postazioni dell'Ospedale, sia all'ingresso degli ambulatori che all'ingresso dell'ospedale principale".







