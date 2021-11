SABATO 27 NOVEMBRE Torna la Colletta Alimentare, organizzatori e responsabili del gesto in udienza dalla Reggenza Un gesto semplice: donare alimenti a chi ne ha bisogno. Adesione da tutti i supermercati del territorio

“Appuntamento con la solidarietà; incontro, nel bisogno alimentare e numeri incredibili nella risposta di volontari e cittadini, nella quantità di cibo donato. Parte da qui il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini, nel presentare alla Reggenza la XXV Colletta Alimentare, davanti ai protagonisti e agli organizzatori.

“25 anni di conoscenza della giornata - osserva Remo Contucci, Responsabile del Banco Alimentare per San Marino – che hanno costruito la fiducia della cittadinanza verso questo gesto, che è un gesto semplice: condividere un bisogno ”. Quest'anno si torna in presenza, in tutti i supermercati della Repubblica, “anche le piccole botteghe hanno aderito" – segnala, auspicando di confermare il dato sorprendente di raccolta dello scorso anno: 15mila chili di generi alimentari che, attraverso il Banco arrivano alla Caritas sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



Con il Direttore della Caritas diocesana, Luca Foscoli, il quadro della povertà sul Titano: 93 famiglie seguite (sono 120 persone); nell'anno, 1400 interventi e 20mila euro di aiuti per pagare bollette o affitti.

Nuove povertà, in un territorio, che però sa rispondere - torna ad evidenziare il Presidente della Fondazione Banco Alimentare per l'Emilia-Romagna Stefano Dalmonte – dai cittadini alle istituzioni.

Dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, apprezzamento per il gesto che “è occasione per coinvolgere la società civile, a sostegno dell'opera di chi si prodiga per portare aiuto concreto e, con esso, – dicono - anche un messaggio di vicinanza e speranza”, nell'auspicio che la generosità che da sempre i sammarinesi mostrano possa ripagare l'impegno dei tanti volontari coinvolti nell'iniziativa.

Nel video, le interviste al Presidente della Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, Stefano Dalmonte

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: