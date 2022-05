Torna la Festa del Paròn, tra storia e leggenda

Come in ogni sesta domenica dopo Pasqua torna la Festa del Paròn: un evento religioso durante il quale viene esposto il reliquiario della Sacra teca di San Marino, alla presenza dei Massari. Le celebrazioni si sono svolte in occasione della messa nella Basilica del Santo di Città. Si tratta di una festa che ha sia un'origine storica sia leggendaria. Si ricorda il miracolo di San Marino di Arbe e, per quest'anno, l'auspicio è di arrivare alla pace, in un periodo segnato dalla guerra in Ucraina.

Nel video alcune immagini della celebrazione

