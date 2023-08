ATTIVA-MENTE Torna la Mototerapia a San Marino: partita la terza edizione di “Tuttavia che spettacolo!” L'intero ricavato di questa edizione verrà devoluto alla Cooperativa Cuore 21, la Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, l'Associazione San Marino for the Children e ai bambini con disabilità assistiti dal reparto di pediatria dell'ISS.

Divertimento, inclusione, solidarietà e ricordo: sono le quattro parole chiave di “Tuttavia che spettacolo”, appuntamento con la mototerapia a San Marino arrivato alla terza edizione. “Quest'anno abbiamo novità dentro e fuori territorio – illustra Gloria Valentini, coordinatrice di Attiva Mente – come le attività in acqua al Lido San Giuliano, il Sitting Volley, il Baskin e naturalmente le moto da cross elettriche di Vanni Oddera e il suo team”.

“La mototerapia – afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità – è un appuntamento culturale, sportivo e terapeutico estremamente importante”. Come scritto dalla scrittrice Michela Murgia, aggiunge Laura Viola, direttrice della pediatria ISS: “L'handicap nelle persone che non lo hanno è sempre qualcosa che ti manca: non hai l'udito, non hai la vista, non hai il pieno movimento o la parola. Un lungo elenco di cose in meno. Noi vorremmo che la mototerapia fosse uno strumento di integrazione e riscatto sociale”.

Non manca la solidarietà. L'intero ricavato di questa edizione verrà devoluto alla Cooperativa Cuore 21, la Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, l'Associazione San Marino for the Children e ai bambini con disabilità assistiti dal reparto di pediatria dell'ISS.

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Coordinatrice Attiva-Mente) e Laura Viola (Direttrice pediatria ISS)

