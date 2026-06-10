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Torna questa sera Point Break. Ospiti di Giandotti e Ruvinetti: Donzelli (FdI), Martelli e Donnarumma (FS)

Alle 22.30 su San Marino RTV il settimo appuntamento con il programma di approfondimento politico condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

10 giu 2026
Torna questa sera Point Break. Ospiti di Giandotti e Ruvinetti: Donzelli (FdI), Martelli e Donnarumma (FS)

Questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, canale 550, torna "Point Break – Il punto di rottura", il podcast televisivo di approfondimento politico settimanale dedicato all'attualità e agli scenari internazionali, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

Ospiti della settima puntata saranno Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Claudio Martelli, presidente della Fondazione Pietro Nenni, e Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Come di consueto, in studio anche gli studenti della Scuola di Giornalismo della LUISS Guido Carli, che interverranno nel dibattito con domande e osservazioni, portando il punto di vista delle nuove generazioni sui temi al centro del confronto.



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