Torna questa sera Point Break. Ospiti di Giandotti e Ruvinetti: Donzelli (FdI), Martelli e Donnarumma (FS)

Questa sera alle 22.30 su San Marino RTV, canale 550, torna "Point Break – Il punto di rottura", il podcast televisivo di approfondimento politico settimanale dedicato all'attualità e agli scenari internazionali, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti.

Ospiti della settima puntata saranno Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Claudio Martelli, presidente della Fondazione Pietro Nenni, e Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Come di consueto, in studio anche gli studenti della Scuola di Giornalismo della LUISS Guido Carli, che interverranno nel dibattito con domande e osservazioni, portando il punto di vista delle nuove generazioni sui temi al centro del confronto.