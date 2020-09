Torna "Radio tutti", in onda da domani alle 10 su Radio San Marino

Si riaccendono i microfoni, ma si riaccende anche la passione dei ragazzi di “Radio Tutti”. Ricominciano le emozioni e l’entusiasmo che da sempre caratterizzano il programma. Dopo uno stallo causato dal Covid, finalmente al via la prima puntata della nuova stagione. "Siamo belli carichi - dice Irol, uno dei due conduttori del programma - i ragazzi sono molto entusiasti di iniziare la nuova stagione. Quest'anno avremo degli ospiti estremi, delle esterne divertenti. Non vediamo l'ora di iniziare". Quest’anno cambia lo studio di registrazione - più grande per adattarsi alle norme anti Covid – ma l’anima del programma rimane la stessa, così come il lavoro dei ragazzi: tra conduzioni, interviste ed esterne.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Radio Tutti” nasce nel 2015 in collaborazione con il servizio Disabilità e Assistenza dell’Iss, come progetto pilota per la valorizzazione di persone con disabilità nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici. A distanza di cinque anni, sono cambiate tante cose, e si parla ormai di una realtà consolidata. "Abbiamo rivoluzionato il programma iniziale - racconta Anna Gaspari, l'altra conduttrice - per far scaturire le passioni dei ragazzi, che ora sono diventati i veri conduttori di Radio Tutti".



I più letti della settimana: