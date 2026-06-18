Torna "Sfida per la vittoria": seconda edizione nel segno dello sport, della scienza e della solidarietà

L'unione continua a fare la forza: istituzioni, giornalisti e società civile insieme per mantenere vivo il messaggio di speranza, positività e sensibilizzazione a sostegno della ricerca sulla CAMK2B.

“Sfida per la vittoria” torna a San Marino con il binomio vincente “sport e solidarietà”. Allo Stadium di Serravalle, il 3 luglio, quattro squadre in campo per il torneo calcistico benefico; mentre il 4 luglio a Palazzo Graziani, il convegno scientifico internazionale sulle malattie rare. "Sarà un torneo quadrangolare al posto di un triangolare, - annuncia Andrea Nardoni, Presidente Associazione Oceano Blu - avremo tra le squadre, la nostra del Consiglio Grande Generale e i parlamentari italiani, avremo la stampa sportiva sammarinese, quindi avremo voi come nostri ospiti graditissimi e poi ci sarà una sorpresa che sono gli amici di Indipendente Sportivo che è un portale che si occupa di calcio dilettantistico in Italia e San Marino; avremo il fan village fuori dallo stadio che permetterà ai bimbi di giocare, abbiamo la cena di gala a Villa Bac e il giorno dopo si torna un attimo più seri e si fa il convegno medico scientifico internazionale a Palazzo Graziani. Questo connubio devo dire che fin dalla prima edizione ha avuto successo nel senso che siamo andati anche oltre l'anno scorso, oltre le aspettative perché la raccolta fondi è stata importante, è stata utile, grazie a quello che siamo riusciti a raccogliere abbiamo sostenuto il progetto di ricerca CAMK2B dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e soprattutto siamo riusciti a fare un qualcosa che unisce".

L'Associazione Oceano Blu, con il sostegno delle Segreterie di Stato Sport, Turismo, Istruzione e Sanità, chiama i cittadini alla partecipazione e all'impegno civico per un obiettivo nobile e di comunità.

"E' un appello vero e proprio alla partecipazione a questo evento - sollecita il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - tutti insieme a voler fare in qualche modo la nostra parte per provare a dare un sollievo a queste famiglie, a questi bambini, a queste persone che si trovano in questa situazione. Quindi "Sfida per la vittoria" ha già vinto in qualche modo. Ripeto, seconda edizione, vogliamo continuare però il gol non c'entra ma conta la vittoria". U

"Una riproposizione del messaggio sport-solidarietà - osserva il Segretario di stato allo sport, Rossano Fabbri - che credo che sia il massimo livello dei messaggi che si possa dare in ambito sportivo. Quando lo sport e la solidarietà viaggiano a braccetto è veramente un orgoglio per tutti noi ed è veramente un più grande messaggio che possiamo mandare".

Nel video le interviste ad Andrea Nardoni, Presidente Associazione Oceano Blu; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Rossano Fabbri, segretario di Stato per l'Industria e Sport.