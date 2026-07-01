Torna "Sfida per la Vittoria": sport e ricerca insieme per le malattie rare Il 3 e 4 luglio quadrangolare benefico, cena di gala e convegno scientifico internazionale. I fondi sosterranno la ricerca sulla sindrome CAMK2B dell'Ospedale Bambino Gesù

Torna "Sfida per la Vittoria": sport e ricerca insieme per le malattie rare.

Dopo il successo della prima edizione, San Marino si prepara ad accogliere "Sfida per la Vittoria", il weekend solidale promosso dall'associazione Oceano Blu per sostenere la ricerca sulle malattie rare. L'appuntamento è in programma il 3 e 4 luglio con un doppio evento che unirà sport, divulgazione scientifica e raccolta fondi, grazie al sostegno delle Segreterie di Stato per Sport, Turismo, Sanità e Istruzione.

La manifestazione prenderà il via venerdì 3 luglio al San Marino Stadium di Serravalle. Dalle 16 aprirà il Fan Village con attività dedicate ai bambini, giochi e iniziative inclusive, mentre alle 17.50 scatterà il quadrangolare che vedrà sfidarsi la Nazionale Parlamentari Italiana, la rappresentativa del Consiglio Grande e Generale, la Stampa Sportiva Sammarinese e Indipendente Sportivo. Sarà presente anche il progetto "Football is Inclusion". La giornata si concluderà con la cena di gala aperta al pubblico a Villa Bac, il cui ricavato contribuirà a finanziare la ricerca sulla mutazione genetica CAMK2B condotta dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Sabato 4 luglio l'iniziativa si sposterà a Palazzo Graziani, dove è in programma il convegno scientifico internazionale "Malattie rare, CAMK2B: il futuro della ricerca, il coraggio della rete. La forza del noi", dedicato agli sviluppi della ricerca e al sostegno delle famiglie coinvolte.

"L'anno scorso siamo andati oltre le aspettative", ricorda il presidente di Oceano Blu Andrea Nardoni. Un risultato che ha spinto gli organizzatori a rilanciare con un'edizione ancora più ricca, nella convinzione che sport, istituzioni e cittadini possano fare squadra anche fuori dal campo per sostenere la ricerca scientifica.

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