Torna TEDxCittàdiSanMarino: "Qui e ora" il tema della terza edizione

Dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia torna per la terza edizione TEDxCittàdiSanMarino. L'appuntamento, in programma sabato 23 ottobre 2021, si svolgerà per la prima volta online. Otto gli speaker, locali ed internazionali, che interverranno da diversi punti del centro storico. Il tema centrale dell’edizione sarà “Qui e ora”: agire adesso nel presente per prendere atto del passato e costruire un futuro migliore.

Nei talk verranno quindi affrontate tematiche che tratteranno sostenibilità, innovazione, sanità e tanto altro. Nelle prime due edizioni TEDxCittàdiSanMarino ha visto coinvolte oltre 50.000 persone online e offline, più di 300.000 visualizzazioni e centinaia di partecipanti in presenza.

Nel servizio l'intervista a Nicola Giancecchi (Organizzatore TEDxCittàdiSanMarino)