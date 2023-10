SINERGIA MUSICALE Torna "Una Voce per San Marino": aperte le iscrizioni. Big in gara con gli emergenti Firmato l'accordo tra Segreteria di Stato al Turismo, San Marino Rtv e Media Evolution srl per il contest-festival che porterà il vincitore all'Eurovision Song Contest dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia, in rappresentanza del Titano

Ancora insieme nel segno della musica. “Una Voce per San Marino” riparte con l'entusiasmo di sempre. Firmato l'accordo di sinergia pubblico-privato tra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Direttore Generale di San Marino Rtv Andrea Vianello e Denny Montesi, Amministratore Unico di Media Evolution srl. Ricomincia il viaggio che porterà il vincitore all'Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, in rappresentanza della Repubblica del Titano, dal 7 all'11 maggio 2024. Candidature al via sul sito www.unavocepersanmarino.com. Occhio al regolamento. Fase semifinale prevista a febbraio. Finalissima il prossimo 2 marzo al Teatro Nuovo Dogana e in diretta sulla tv di Stato. Numerose le novità. Su tutte il ritorno dei Big in gara insieme ai concorrenti Emergenti.

Raccoglie ideamente il testimone di Ludovico Di Meo, prematuramente scomparso, il Direttore Vianello, pronto ad affrontare la sfida. Trampolino di lancio nel panorama musicale internazionale, il contest-festival punta sulla qualità musicale coniugando la territorialità con la partecipazione di nuove proposte e la presenza ancora una volta di artisti affermati.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo; Andrea Vianello, Direttore Generale San Marino Rtv e Denny Montesi, Amministratore Unico Media Evolution Srl.

