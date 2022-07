SAN MARINO Torna Visionnaire, a riveder le stelle Terza edizione per uno degli eventi più attesi dell'estate sammarinese, in programma 16 e 17 luglio

Danza, acrobazia, intrattenimento, illusioni e installazioni mozzafiato: questo e tanto altro per la terza edizione di Visionnaire, a riveder le Stelle. Lo show riaccenderà il Centro Storico di San Marino il 16 e il 17 luglio con un nuovo format che prevede uno spettacolo a pagamento all’interno della Cava dei Balestrieri ma garantisce anche la possibilità di assistere al pre-show con happening performativi nelle location più iconiche del centro.

"Già negli anni passati - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - questo evento si era caratterizzato come main event perché, a detta di tutti quelli che l'hanno potuto vivere, si tratta di un evento particolare fatto da artisti professionisti. È per noi un piacere di nuovo riproporre questo tipo di evento che rimarrà nel tempo perché davvero è stato apprezzato moltissimo".

Il fil rouge di questa edizione sarà la storia d'amore di Paolo e Francesca in 60 minuti di emozioni e colpi di scena. Oltre 45 le persone che daranno vita allo show con la possibilità di assistere anche alle prove il 15 luglio.

"Nelle due giornate del 16 e 17 luglio faremo un pre-show diffuso in centro storico dalle ore 21:00 - spiega Alberto Di Rosa, NexTime Eventi - e dalle ore 22:00 lo show immersivo in cava".

I biglietti d’ingresso sono in vendita online sulla piattaforma Vivaticket , al costo di 12 euro (posto unico) per le singole serate di sabato 16 e domenica 17 luglio e di 5 euro per le prove di venerdì 15 luglio.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Alberto Di Rosa (NexTime Eventi)

