Tornano gli orti sociali: al via i bandi per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso agricolo a Falciano

Curare il territorio e stimolare la cittadinanza verso una nuova visione delle nostre aree agricole: è il duplice obiettivo degli orti sociali. Pubblicati i bandi per l'assegnazione di 18 appezzamenti di circa 50mq a Falciano. Gli orti verranno concessi in uso per tre anni, con un canone agevolato di 25 euro all'anno. Un opportunità per chi non dispone di aree adatte di coltivare direttamente un orto, riscoprendo il valore della terra, delle tradizioni agricole e della sostenibilità, ma anche promuovendo momenti di socialità e comunità.

Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la documentazione da presentare sono indicati all’interno del bando, disponibile sul sito ufficiale www.gov.sm nella sezione Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici, o presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Tutte le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2025.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio) e Giuliana Barulli (Dirigente UGRAA)












