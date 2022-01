Tornano i “turisti del vaccino”, Pedini Amati: “Ricadute importanti per il turismo”. Tornano anche i voucher vacanze Prenotazioni da febbraio, terza dose con Sputnik Light. Da aprile si rinnovano i voucher-vacanze. Arriva la tassa di soggiorno, Pedini Amati: "Chiedo che sia reinvestita a favore del comparto turistico"

Hanno scelto Sputnik e sono arrivati da tutto il mondo per il ciclo vaccinale primario – prima e seconda dose. Ora pronti a tornare sul Titano, che apre alla vaccinazione booster. Prenotazioni al via da febbraio. Terza dose di richiamo, che per i cosiddetti “turisti vaccinali” verrà effettuata, chiaramente, con Sputnik Light. Una opportunità per San Marino sul fronte turistico, con ricadute “molto positive – osserva il Segretario al Turismo Pedini Amati – anche sull'indotto”.

Mentre si pianificano gli eventi annuali, occhi già puntati sulla primavera-estate: con delibera sul tavolo dell'ultimo Congresso di Stato, tornano anche i voucher vacanze. Da aprile, con un nuovo regolamento in via di elaborazione anche attraverso il confronto con albergatori e comparto ricettivo, e quest'anno anche la novità dell'introduzione della tassa di soggiorno. Un introito per lo Stato, che il Segretario Pedini Amati già chiede possa essere reinvestito proprio nel comparto turistico: “Il combinato disposto turismo vaccinale – voucher vacanze ha portato a numeri numeri veramente importanti: 3.333 sul vaccinale e 10.034 per i voucher vacanze. Iniziative che vogliamo ripetere – specifica Pedini Amati - nell'anno in cui, per la prima volta, introdurremo la tassa di soggiorno. Vogliamo che abbia una ritorno economico sullo stesso mondo del turismo”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

