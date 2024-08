FONDAZIONE CETACEA Tornano in mare le tartarughe Mortadella e Nina salvate dalla Cetacea Dall'inizio dell’anno le tartarughe marine curate e nutrite alla Fondazione Cetacea sono state trenta. Prossimo rilascio in mare venerdì 23 agosto

Tornano di nuovo in mare le tartarughe Mortadella e Nina salvate dalla Fondazione Cetacea. Questa mattina alle 6 a Riccione circa 80 persone hanno assistito all'evento. I due esemplari Caretta caretta erano ricoverati da alcuni mesi nel Centro di Recupero Tartarughe Marine per l'Adriatico gestito da Fondazione Cetacea dove hanno ricevuto le cure necessarie prima di poter tornare a nuotare liberamente nel proprio habitat naturale. Dall'inizio dell'anno, le tartarughe marine, curate e nutrite nel Centro prima di essere rilasciate in mare, sono state trenta.

"Il ritorno in mare di Mortadella e Nina è stato un momento straordinario - ha detto l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli che ha partecipato all'iniziativa - Le due tartarughe hanno avuto una seconda possibilità grazie al lavoro instancabile dei volontari di Fondazione Cetacea che ogni giorno si impegnano per proteggere il nostro ecosistema marino; a loro va il ringraziamento dell'amministrazione comunale e della città".

Poco dopo l'alba di questa mattina, il pubblico ha potuto assistere in spiaggia all'emozionante spettacolo: le due tartarughe, percependo la vicinanza del mare, hanno iniziato a muoversi lentamente guidate da un istinto millenario, per poi avanzare con più determinazione fino a immergersi nell'acqua.

L'iniziativa si ripeterà il 23 agosto per rilasciare altre tartarughe in mare alle prime luci del mattino. Fondazione Cetacea Onlus dal 1994 gestisce il Centro Recupero Tartarughe Marine per l'Adriatico, riconosciuto come luogo di cura e riabilitazione, secondo le indicazioni del piano di azione nazionale del ministero dell'Ambiente.

