SAN MARINO Tornano le visite della Reggenza ai servizi disabilità e assistenza residenziale Il consueto saluto natalizio mancava, a causa del covid, dal 2019.

Riavvicinare le istituzioni alle persone. È questo uno degli obiettivi delle visite dei Capitani Reggenti alle strutture dei Servizi disabilità e assistenza residenziale. Un ritorno alla normalità, quello del consueto saluto natalizio, che mancava a causa del covid dal 2019.

I primi a ricevere i Capi di Stato, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, sono stati gli ospiti di “Casa La Rosa”. Ad accompagnare la Reggenza il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, il responsabile del servizio disabilità e assistenza residenziale Francesca Civerchia e il direttore sanitario dell'ISS Sergio Rabini. Un momento molto atteso dagli ospiti della struttura che hanno accolto la Reggenza e mostrato i lavori svolti in occasione del Natale.

Anche al "Colore del Grano" i Capitani Reggenti, dopo aver siglato il libro delle presenze, sono stati accolti dal calore degli ospiti. Illustrate le varie attività svolte nella struttura e consegnato alla reggenza un dono in ricordo della giornata.

A Cailungo la visita al "Laboratorio Atelier le Mani" con la recita di una lettera di auguri e un buffet realizzato proprio dalle ragazze e dai ragazzi.

A concludere la mattinata la visita al "Centro il Libeccio" a Ventoso. Presentate ai Capitani Reggenti le varie attività della struttura che opera nella formazione e inserimento lavorativo. Occasione per gli ospiti per presentare i vari progetti individuali che si stanno portando avanti e i lavori svolti proprio in occasione del natale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: