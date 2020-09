Torneo nazionale di Tekken 7 e Pes 2020. I due vincitori che parteciperanno ai mondiali sognano la finale in Israele

Dita veloci sul joystick, sguardo fisso allo schermo e concentrazione massima. A San Marino si è disputato il torneo nazionale di Tekken 7 e Pes 2020 su Playstation 4, organizzati dall’Associazione sport elettronici del Titano, da poco entrata nella federazione internazionale. La gara vale come accesso ai mondiali, le cui finali si giocheranno in Israele. A ospitare l’evento San Marino Rtv, anche Media Partner. Le partite si sono disputate in diretta Facebook con il commento di Davide Borielli e Davide Sardella. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Così durante la prima giornata si sono affrontati i quattro giocatori iscritti per Tekken 7, edito da Bandai, un gioco di lotta giapponese in cui si sfidano combattenti dai poteri sovrannaturali. A laurearsi campione della disciplina è stato Francesco Valentini, in arte "FR4NZ", che scherza sul fatto che all’inizio del torneo fosse l’ultimo del ranking: "Era la mia tecnica segreta per rendermi simpatico al pubblico". Il secondo giorno ha visto scendere in campo le squadre di calcio, come nel campionato appena ricominciato, per sfidarsi virtualmente a colpi di pallone. Le partite di Pes, edito da Konami, sono state commentate da Simon Pietro Tura e Lorenzo Fortunato. A vincere questo torneo “Beppet92”, alias Giuseppe Taddei, entusiasta della sua qualificazione per i mondiali: "Solo a sentire la parola mondiali mi gaso - ha detto - spero che l'evento venga pubblicizzato molto perché è destinato a crescere."



