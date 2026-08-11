Torraccia si prepara all'arrivo di Leone XIV: emesso avviso per protezione spazio aereo

Tutto pronto per l’arrivo di Papa Leone XIV anche all’aviosuperficie di Torraccia, dove il Pontefice atterrerà nella prima mattinata di sabato 22 agosto e da cui ripartirà nel pomeriggio dopo la sua storica visita. Sono stati ultimati molti dei preparativi tecnici necessari per accogliere il Santo Padre e garantire la sicurezza: in particolare è stato emesso un avviso cosiddetto ‘Notam’, per la protezione dello spazio aereo finché Leone XIV resterà sul territorio della Repubblica. L’Aeroclub è inoltre pronto, in caso di necessità, a garantire il rifornimento di carburante all’elicottero papale, seguendo tutti gli standard di sicurezza.

In vista della grande occasione, l’aviosuperficie si sta rifacendo anche il look, ed è montata una nuova polemica dopo la comparsa, all’entrata della struttura, di un cartello con la dicitura ‘Aeroporto di San Marino’. In una nota, il Comitato Civico di Torraccia ironizza sulla nuova denominazione, definendola un “esperimento di marketing territoriale”: dal punto di vista normativo e aeronautico, afferma, non si tratta di un aeroporto perché mancante di requisiti tecnici, certificazioni, servizi e procedure ben precise. Il Comitato si chiede dunque di chi sia la responsabilità per avere installato una segnaletica che sarebbe errata.

Ha replicato l’ex presidente dell’Aeroclub di Torraccia, Corrado Carattoni, che sulle pagine de ‘L’Informazione’ ricorda che il Governo ha acquisito i terreni per portare la pista d’atterraggio a 900 metri e stanziato fondi per asfaltarla. Il punto, scrive, “è che Torraccia rappresenta l’unica speranza di una futura sovranità aeronautica per uno Stato enclave come è San Marino”. L’invito alla politica è quello di passare ai fatti e finire la costruzione dello scalo aereo della Repubblica. Per porre fine anche alle polemiche.







