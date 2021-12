TEATRO TITANO Torri di San Marino: il seminario su vulnerabilità sismica e rilievi tridimensionali Lo studio, curato dall'ingegnere sismico Davide Forcellini, illustra i risultati del comportamento sismico del patrimonio monumentale di San Marino. Relatore del seminario anche l'architetto Marco Tanganelli.

"Il seminario mostra lo studio di vulnerabilità sismica fatto sui monumenti di San Marino, in particolare sulle Torri - spiega l'ingegnere sismico Davide Forcellini". "Abbiamo inoltre realizzato dei video che potranno essere utilizzati anche a fini turistici". Lo studio, aggiunge, è una metodologia; non abbiamo quindi riscontri pratici evidenti ma è chiaro che se venisse esteso ai vari monumenti potrà fornire un quadro d'insieme molto dettagliato e specifico.

"San Marino - aggiunge - si trova in un contesto sismico, quello italiano, per cui non possiamo dire che la nostra sismicità sia differente da quella dei comuni limitrofi; abbiamo quindi bisogno di estendere questi studi a monumenti ed anche edifici, sia pubblici che privati, di tutta San Marino".

Un lavoro molto importante, aggiunge Tomaso Rossini, Capitano di Castello di San Marino Città - che ci permetterà di conoscere e tutelare al meglio i nostri monumenti. "L'idea di questi rilevamenti 3D che si trasformano in video - sottolinea Tomaso Rossini - è ancora più interessante in quanto potrà consentire di mostrare i nostri monumenti a tutta una serie di utenti che potrebbero anche non riuscire a vederli direttamente".

Nel servizio le interviste a Davide Forcellini e Tomaso Rossini

