PERCORSI ALTERNATIVI Tour de France a San Marino: ecco come cambierà la viabilità

Sabato le strade di San Marino si tingono di giallo e le auto si devono spostare seguendo percorsi alternativi. Ma niente paura, perché la viabilità straordinaria sarà debitamente segnalata e gli agenti sul territorio pronti a dare informazioni. "Dalle 13:30 alle 18 verrà chiuso tutto il tratto da Chiesanuova a Città - spiega Pietro Falcioni, capo della Protezione Civile sammarinese - e il tratto discendente della Superstrada da Borgo a Dogana. Aperto il tratto ascendente della Superstrada fino alla rotonda di via 28 luglio. Da qui, per raggiungere il centro sarà necessario passare dalla rotonda di Acquaviva e dalla Costa del Santo".

Dopo l'entrata dal confine di Chiesanuova, il passaggio dei ciclisti per Fiorentino, altro punto nevralgico della viabilità alternativa. Una corsia di via del Passetto viene chiusa, l'altra – grazie a un semaforo – diventa a senso alternato. Possibile così il collegamento con San Giovanni e da lì con Dogana, passando da Valdragone, Piandavello e Lesignano. E verso Città, passando da Valdragone, Cailungo, Acquaviva e Costa del Santo. Dalla rotonda di Murata per le auto non è possibile imboccare la Sottomontana e via del Serrone. Le bici passano infatti da lì per arrivare al Piazzale Lo Stradone, sede anche di un maxi-schermo, per poi entrare in Superstrada a Borgo e dirigersi verso il confine di Dogana.

Per raggiungere Rimini e Riccione si consiglia di uscire dai confini di Gualdicciolo, Torraccia e Faetano. Al lavoro per preparare al meglio il territorio per l'evento un gruppo di coordinamento. Al fianco della Protezione Civile la Gendarmeria, che garantisce uomini e mezzi per il pronto intervento e l'ordine pubblico, in costante collegamento con gli altri corpi e i colleghi italiani della Stradale, e la Polizia Civile, pronta a gestire il traffico: l'invito alla popolazione, per evitare disguidi, resta quello di limitare gli spostamenti dalle 13 alle 18.

Nel video l'intervista a Pietro Falcioni, capo della Protezione Civile sammarinese



[Banner_Google_ADS]



Di seguito le chiusure stradali nel dettaglio, come segnalate nella nota della Segreteria di Stato per gli Affari interni.

In occasione del passaggio del Tour De France nei Castelli di Chiesanuova, Fiorentino, Città di San Marino, Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle, il giorno di sabato 29 giugno 2024, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiuse le seguenti vie e parcheggi:

- Interdizione alla sosta dalle ore 13.00 di venerdì 28 giugno 2024 alle ore 22.00 di sabato 29 giugno 2024 in Piazzale Lo Stradone, Via G. B. Belluzzi (comprese le banchine stradali, le zone di sosta a lato delle strade o comunque in corrispondenza dei margini della sede stradale) e nei parcheggi P.2A e P.2B;

- Interdizione alla sosta sulle strade interessate dal passaggio della gara ciclistica comprese le banchine stradali, le zone di sosta a lato delle strade o comunque in corrispondenza dei margini della sede stradale dalle ore 3.00 alle ore 18.00 di sabato 29 giugno 2024 (e comunque fino al termine della manifestazione sportiva) e precisamente: Strada di Fontescara (dal confine di Stato), Strada dell’Olmeda (da Strada La Venezia fino a Strada del Ponte), Strada del Ponte, Via Ventun Settembre, rotatoria di Fiorentino, Via Impietrata, Via del Serrone, Via del Voltone, rotatoria della ex Stazione, Via Piana, Via O. Scarito, rotatoria “Forcellini”, Via Ventotto Luglio (corsia discendente), Via Venticinque Marzo (corsia discendente), Via Cinque Febbraio, Via Quattro Giugno, Via Tre Settembre (fino al Confine di Stato);

- Interdizione al transito veicolare dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di sabato 29 giugno 2024 in Viale Federico d’Urbino, Piazzale Lo Stradone, Via G.B. Belluzzi;

- Interdizione al transito veicolare dalle ore 13.30 alle ore 18.00 (e comunque fino al termine della manifestazione sportiva) di sabato 29 giugno 2024 in: Strada di Fontescara (dal confine di Stato), Strada dell’Olmeda (da Strada La Venezia fino a Strada del Ponte), Strada del Ponte, Via Ventun Settembre, rotatoria di Fiorentino, Via Impietrata, Via del Serrone, Via Gamella (da Via Piclaria fino alla rotatoria di Murata), Via della Cella Bella (da rotatoria di Via Napoleone Bonaparte fino a Via del Voltone), Via del Voltone, rotatoria della “ex-Stazione”, Via Piana, Via Montalbo (da Via Napoleone Bonaparte a Via Piana), Via Piana, Via O. Scarito, rotatoria “Forcellini”, Strada Sottomontana (da Via V Gualdaria a Via Ventotto Luglio), Via Ventotto Luglio (in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria “Forcellini” alla rotatoria “AGIP”), Via Ventotto Luglio (solo la corsia discendente) da rotatoria “AGIP” fino a Via Venticinque Marzo, Via Venticinque Marzo (solo la corsia discendente), Via F. Flora (da Via Romolo Murri a Via Venticinque Marzo), Via Venticinque Marzo (solo corsia discendente), Strada di Paderna (da Via dei Dativi a Via Cinque Febbraio), Via Cinque Febbraio (solo corsia discendente), Via Ranco (sottopasso “ex-Electronics”), Via Quattro Giugno (solo corsia discendente), Via Lorenzo De’ Medici (da Via Ezio Balducci a Via Quattro Giugno), Via Tre Settembre (corsia discendente fino al confine di Stato); sarà possibile l’attraversamento della rotatoria “Atlante” di Via Tre Settembre con direzione Cà Ragni-Via Consiglio dei Sessanta;

- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 29 giugno 2024 potrà essere chiusa al transito la corsia ascendente della superstrada per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e sarà garantito il transito dei mezzi d’emergenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: