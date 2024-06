TERRITORIO Tour de France: San Marino si rifà il look Lungo tutto il tragitto, spiega il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione del manto stradale e del verde pubblico.

È tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo, al pari del Super Bowl americano e dietro solo a mondiali di calcio ed Olimpiadi: è il Tour de France e tra sette giorni passerà a San Marino. Grandissima la ricaduta mediatica e di immagine per il Titano che per qualche ora avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Una vetrina importantissima ed unica per il paese, evidenzia il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. Tanti gli appassionati attesi sul Titano nel week end: “Sia a San Marino che in riviera – afferma Rossano Ercolani, presidente USOT – siamo verso il tutto esaurito. Le presenze sono paragonabili a quelle di un secondo ferragosto”.

I corridori dopo l'ingresso a Chiesanuova transiteranno per Fiorentino, Murata e Città, dove è previsto il Gran Premio della Montagna alla Porta del Paese, per poi scendere a Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle e Dogana. Lungo tutto il tragitto, spiega il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione del manto stradale e del verde pubblico. Ripresi anche alcuni tratti della pavimentazione in centro storico e rivista tutta la segnaletica orizzontale. Lungo tutto il tracciato inoltre installati i cartelli delle “strade del tour” che accompagnano il percorso degli atleti fino al confine di Dogana.

