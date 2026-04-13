Tour Music Fest: anche la quinta edizione sarà a San Marino Le finale sul Titano dal 21 al 29 novembre 2026. 9 giorni divisi tra il Teatro Titano e l'Auditorium Little Tony di Serravalle

Il Congresso di Stato ha approvato con una delibera la sponsorizzazione dell'edizione 2026 del Tour Music Fest – "The European Music Fest”. L'Ufficio del Turismo darà alla società sammarinese un contributo di 63mila euro – stessa cifra dello scorso anno - per la realizzazione dell'evento, come investimento di promozione turistica. Come ogni anno la manifestazione musicale, giunta alla sua quinta edizione, vedrà una prima fase di selezione itinerante tra Italia ed Europa, e le finali proprio a San Marino, dal 21 al 29 novembre 2026. 9 giorni divisi tra il Teatro Titano e l'Auditorium Little Tony di Serravalle, con una programmazione collaterale di eventi in tutto il territorio. E sul tavolo delle trattative e delle possibilità c'è anche una collaborazione e – magari - una wild card per il San Marino Song Contest.

"Ormai dal 2022 le finali del Tour Music Fest si svolgono a San Marino - commenta Gianluca Musso, direttore generale Tour Music Fest - e questo per noi è un piacere, un onore e una bellissima collaborazione. In questo momento è aperta la campagna di iscrizione, abbiamo già più o meno 10.000 artisti iscritti, arriveremo intorno ai 30.000 registrati entro ottobre. Il prossimo agosto partiremo per il tour europeo: quest'anno avremo due Nazioni in più che si aggiungono: il Belgio e il Portogallo".

L’iniziativa, già ospitata con successo nelle precedenti edizioni, ha registrato numeri significativi in termini di partecipazione e visibilità internazionale, con migliaia di artisti coinvolti e un forte impatto mediatico. Come riporta la delibera, la manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e di destagionalizzazione dei flussi, con l’obiettivo di aumentare le presenze e i pernottamenti nei mesi invernali.

"I migliori 600 artisti divisi in 18 categorie e selezionati in 14 Paesi si presenteranno a San Marino per battagliare musicalmente - continua Musso -. Quest'anno è caratterizzato anche da una serie di successi che abbiamo riscontrato tra gli ex vincitori del Tour Music Fest: nel 2022 ci fu Roberta Scandurra, che l'anno scorso ha vinto X-Factor, mentre nel 2023 vinse Niccolò Filippucci, che quest'anno ha vinto Saremo Giovani".

Nel video l'intervista a Gianluca Musso, Direttore Generale Tour Music Fest

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: