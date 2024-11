Tour Music Fest: per la terza volta a San Marino le fasi finali

San Marino ancora una volta ombelico musicale d'Europa: tornano sul Titano le fasi finali del concorso più importante per gli emergenti, il Tour Music Fest. 8 giorni, dal 24 novembre al 1 dicembre; oltre 650 artisti e band provenienti da 12 Paesi, in gara per realizzare il sogno. Presidente di giuria l'amatissimo maestro Beppe Vessicchio. Non solo live, esibizioni e dj set, ma anche masterclass di formazione musicale e music business. Il tutto tra il Teatro Titano e la Sala polivalente Little Tony.

"Oltre 60 eventi gratuiti - illustra Gianluca Musso, General Director Tour Music Fest - con la finale del 1 dicembre, alle 18, alla Sala Little Tony di Serravalle, dove stiamo facendo un allestimento magnifico. Rispetto all'anno scorso abbiamo molti altri personaggi di livello internazionale che ci verranno a trovare. Kara DioGuardi, coach di Berklee College of Music, Miles Johnson, che è uno dei più grandi batteristi a livello mondiale e ha suonato con Madonna, con Pink".

Il logo di Visit San Marino ha girato l'Europa insieme al concorso. Buona pubblicità per il Titano, che nei giorni del contest si aspetta un'affluenza in aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Crescono le famiglie che si fermano più di due giorni e gli alberghi sono quasi pieni. I numeri dell'anno scorso fanno ben sperare, con oltre 65 milioni di impression su web e social, 1350 artisti coinvolti, assieme a più di 3000 accompagnatori, nonostante la bassa stagione. "Il Tour Music Fest nel suo complesso dura 4 mesi in giro per l'Europa e vi partecipano 20mila artisti - commenta Federico Pedini Amati, segretario al Turismo -, tradotto: un tour di grande portata. Ricordiamoci che in passato moltissimi degli artisti famosi oggi sono passati attraverso questo contest. San Marino sta diventando sempre di più un punto di riferimento anche in campo musicale e non è un caso che stiamo riprogettando il Cinema Turismo, creando un Auditorium. Stiamo puntando moltissimo sul mondo dei giovani, ma più in generale su questa sensazione che ci viene data dalla musica, che ci fa vivere un po' più di leggerezza in un mondo molto complesso".

