TURISMO Tour operator e agenzie viaggio hanno incontrato i Segretari di Stato Pedini Amati e Gatti Il grido d'allarme di un settore che sta attraversando gravi difficoltà nell'era covid e non vede la ripresa

Tour operator e agenzie viaggio hanno incontrato i Segretari di Stato Pedini Amati e Gatti.

Il settore sammarinese del turismo organizzato ha incontrato i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Marco Gatti, per rappresentare la grave difficoltà che sta attraversando il comparto a causa della pandemia. Stefano Spadoni, del Comitato Tour Operator, esprime vivo ringraziamento per la disponibilità al dialogo mostrata dai due membri di Governo coi quali, dichiara, c'è l'impegno di rivedersi prossimamente per ragionare su eventuali interventi che possano essere d'aiuto al settore. All'incontro erano presenti anche le agenzie viaggio e una rappresentanza dell'Osla. “Il turismo organizzato – spiega Spadoni – è fermo al palo perché lavora sull'intermediazione e le immagini di mete turistiche piene di visitatori possono trarre in inganno, facendo pensare ad un comparto in ripresa. In realtà si tratta, in larghissima parte, di turisti fai da te che non acquistano il viaggio attraverso agenzie e tour operator che quindi versano, ormai da tempo, in una situazione di estrema difficoltà”.

