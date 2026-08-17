Tra cinque giorni la visita di Papa Leone XIV: occhio anche al meteo

A San Marino si respira già il clima della storica visita di Papa Leone XIV, in programma sabato 22 agosto. Le bandiere gialle e bianche del Vaticano sventolano da giorni accanto a quelle biancoazzurre in alcuni dei luoghi simbolo della Repubblica. Da Dogana, sulla rotonda del Centro Atlante, fino a Domagnano, Borgo Maggiore e al Centro Storico di San Marino Città, dove si concentreranno gli appuntamenti istituzionali, il territorio si veste a festa in vista di un evento destinato a richiamare migliaia di fedeli e visitatori. A Serravalle, l'arrivo del Pontefice è annunciato dal grande banner installato sul ponte di attraversamento, mentre lungo la superstrada si susseguono i pannelli dedicati alla visita.

Da mercoledì, il percorso sarà ulteriormente arricchito con l'installazione degli stendardi ufficiali. Dietro le quinte, prosegue senza sosta il lavoro del comitato organizzatore. Istituzioni, forze dell'ordine e Protezione Civile stanno definendo gli ultimi dettagli logistici e di sicurezza per garantire il regolare svolgimento della giornata. “Sara una giornata a pieno servizio – afferma il Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni – che impegnerà una sessantina di volontari e noi funzionari. Forniremo informazioni utili, distribuiremo bottiglie d'acqua e saremo di supporto anche alle forze dell'ordine nei sistemi di filtraggio delle persone. Ci saranno oltre 1.000 persone in Piazza della Libertà e 700 davanti alla Pieve”.

In attesa del grande evento, il territorio vive anche un percorso di avvicinamento culturale e spirituale. Questa sera, alla Sala Montelupo di Domagnano, il Centro Sociale Sant'Andrea propone l'incontro "Leone XIV visto da vicino. Un anno con Papa Prevost", dedicato al primo anno di pontificato. “Sarà un incontro con Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana – riferisce Matteo Tamagnini, del Centro Sociale Sant'Andrea – per cui avremo la possibilità di ripercorrere le tappe di questo primo anno di Pontificato e di capire i messaggi che Leone XIV ha finora lanciato, anche con un approfondimento minimo, dell'enciclica”. E, inevitabilmente, l'attenzione è anche sul meteo.

Dopo la pioggia di oggi, per sabato 22 agosto si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, con una probabilità di pioggia al momento contenuta. Non si escludono brevi precipitazioni alternate a schiarite. variabile che sarà monitorata fino all'ultimo, mentre il conto alla rovescia per l'arrivo del Papa entra nella sua fase finale.







