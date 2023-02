SAN MARINO Tra conferme e novità: presentato il programma di eventi 2023 della Segreteria di Stato al Turismo Spiccano i concerti di Claudio Baglioni, il 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e Al Bano in estate. Il San Marino Beer Fest va a Serravalle ed altri eventi potrebbero spostarsi dal Centro Storico se i commercianti non garantiranno l'apertura

“Voglio ringraziare tutti i componenti della Segreteria di Stato e dell'Ufficio del Turismo. Questo sarà l'ultimo anno in cui organizzeremo tutti gli eventi prima della fine della legislatura. Tante cose sono cambiate dall'inizio del mio mandato, ma devo dire che la mia squadra ha funzionato”. Parte dai ringraziamenti e dai numeri il Segretario Federico Pedini Amati: 98 le rassegne realizzate nel 2022 per 268 giornate complessive di eventi.

"La fine della legislatura è prevista nel 2024 - aggiunge Federico Pedini Amati - non sappiamo mai quando partirà la campagna elettorale, ecco perché ho voluto riunire con me oggi in questa presentazione di tutto l'anno i dirigenti dell'Ufficio del Turismo e tutti i componenti della Segreteria per ringraziarli per quello che si è fatto in tre anni e poi anche per quello che costantemente si fa tutti insieme".

Tanti gli eventi già programmati per il 2023 tra novità e conferme dei format più conosciuti, a partire dalla finale di “Una Voce per San Marino” in cui il Segretario Pedini Amati ha ricordato il direttore Ludovico Di Meo: “Colonna portante per l'organizzazione del contest”.

"Non abbiamo ancora il numero definitivo degli eventi 2023 - spiega Annachiara Sica, Dirigente Ufficio del Turismo - perché molti sono ancora in corso di definizione e si aggiungeranno nel corso delle prossime settimane. Tantissimi eventi e riconferme, lo Smiaf, il San Marino Comics, le Giornate Medievali e ritornerà il Natale delle Meraviglie".



Grande protagonista la musica con i concerti di Claudio Baglioni, il 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e Al Bano, ancora da definire, tra luglio e agosto alla Cava degli Umbri: "Spettacoli con target diversi ma dopo un periodo come quello della pandemia - aggiunge Roberto Moretti, responsabile eventi Segreteria di Stato- lo spettacolo, il concerto, l'evento musicale funziona e molta gente ha voglia di partecipare e divertirsi".

Il San Marino Beer Fest dal 5 ottobre al 29 ottobre si sposta a Serravalle in risposta alle esigenze di pubblico e organizzatori ma anche nel rispetto delle idee del Segretario di Stato che ha annunciato di voler spostare dal Centro Storico alcuni eventi se i commercianti di Città non sono disponibili a garantire l’apertura dei negozi.



