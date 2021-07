SPIRITO D'IMPRESA Tra difficoltà, obiettivi e speranze per il futuro: la realtà di Azimut Tour Operator Parliamo di uno dei settori, quello dei tour operator, che più di tutti hanno subito le conseguenze del coronavirus e ancora non vede la luce in fondo al tunnel

Azimut Tour Operator & DMC nasce da un idea di grandi professionisti provenienti da varie Holding Turistiche, specializzate nella progettazione, prenotazione e gestione di qualunque operazione riferita ai viaggi di gruppo in Italia, Europa e nel Mondo. "Siamo venuti forse anche un po' per casualità - racconta Luca Ruco, CEO di Azimut - io ero direttore di un altro tour operator in riviera romagnola, vicino Rimini, e con una multinazionale turca abbiamo deciso di improntarci e portare qualcosa di diverso non nella solita Italia ma andando a San Marino. Nel 2020 poi è arrivato il covid che ha creato per tutti questo stop forzato che ancora tutt'oggi permane".

[Banner_Google_ADS]



"Quando la gente sente parlare di tutto esaurito nel mondo del turismo, non è proprio così - spiega Luco Ruco - noi facciamo turismo organizzato: tour in pullman, aerei che vengono da varie destinazioni di Europa e del mondo. Quello che è ripartito è il mercato individuale, ovvero il turista che prenota nell'albergo e va a farsi la sua vacanza. L'anno scorso, 2020, che pensavamo fosse stato l'anno peggiore, avevamo comunque gennaio e febbraio in fatturato. Quest'anno non abbiamo fatturato nemmeno in quei due mesi. Considerando il fatto che l'Italia ha tutelato i tour operator con un fondo straordinario, i nostri competitori italiani sopravvivranno perché hanno avuto grandi somme di denaro, non solo ristori. Hanno avuto un ventaglio molto ampio di aiuti per sopravvivere, perché noi siamo vita per il paese, siamo noi che portiamo i turisti". "Io spero che il Governo sammarinese capisca - rimarca Luca Ruco - che abbiamo necessità di aiuti, perché siamo in un momento di grave difficoltà e se non ci aiuta il governo di San Marino rischiamo la desertificazione".

Nel servizio l'intervista a Luca Ruco (CEO Azimut Tour Operator)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: