SANITA' Tra Rimini e San Marino nasce "Spazi di salute" che promuove l'attività fisica nella cura Il progetto mette insieme competenze e risorse per mettere lo sport al centro anche negli ospedali

L'esercizio fisico come alleato nella prevenzione e parte della cura.

Nasce “Spazi di Salute”, un progetto promosso dai Rotary Club della provincia di Rimini e San Marino, in partnership con l'Associazione Oltre la ricerca ODV e con la collaborazione di AUSL Romagna e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. L'obiettivo: mettere in comune competenze e risorse per promuovere una cultura della salute in cui lo sport diventa strumento centrale accanto alla medicina tradizionale.

"Il bello di questa operazione è pensare che lavoreremo per educare i cittadini rispetto a quelli che sono i temi della prevenzione, della cura e della riabilitazione, ma lavoreremo anche per migliorare il quadro riabilitativo. Partiamo da un capitolo che riguarda gli oncologici, i pazienti oncologici, ma la cosa in realtà riguarderà tutti", ha detto Claudio Vagnini, Diretore Generale ISS.

"Fino a poco tempo fa pensavamo allo sport come a un pilastro della prevenzione, dello stile di vita sano. Adesso sappiamo anche che le evidenze di letteratura scientifica ci dicono che il movimento fisico incide in maniera significativa anche nei percorsi di cura di pazienti, in particolare anche quelli oncologici", le parole di Francesca Raggi, Direttore medico Ospedale di Rimini.

Il progetto prevede eventi formativi rivolti ai professionisti, e anche incontri con la cittadinanza e iniziative di sensibilizzazione dedicate agli stili di vita, ma non solo: vuole riqualificare le palestre, potenziare la dotazione tecnologica della medicina riabilitativa con l'acquisto di nuove attrezzature negli ospedali di: Rimini, Riccione, Santarcangelo, Cattolica, Novafeltria e San Marino.

"È un progetto che pone al centro la medicina riabilitativa, ma non solo, perché agisce davvero in maniera trasversale per cercare di sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'attività fisica nelle fasi pre e post-operatorie nell'ambito dei percorsi oncologici", ha dichiarato Giulia Magnani, Presidente del Rotary Club San Marino.





Interviste a: Claudio Vagnini - Direttore generale ISS; Francesca Raggi - Direttore medico Ospedale di Rimini; Giulia Magnani - Presidente Rotary Club San Marino

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