Tra storia e amicizia: i Capitani Reggenti e la Federazione Balestrieri ad Arbe per il “Palio di Amicizia”

La celebrazione dei profondi legami storici e culturali tra due comunità unite dalla figura del Santo Marino: è il tradizionale “Palio di Amicizia”, svolto in Croazia, tra le Federazioni Balestrieri di San Marino e Arbe. Presenti all'appuntamento anche i Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi, accompagnati dall'Ambasciatrice presso la Croazia Marina Emiliani e dal Capitano di Castello di Città di San Marino Alberto Simoncini. Ad accogliere i Capi di Stato il Sindaco della città Nikola Grguric e la Direttrice dell'ente turismo di Arbe Ivana Matusan. La disputa si è svolta nel nome dell’amicizia che lega le rispettive realtà per storia e simboli nella piazza principale di Arbe. In un clima di grande emozione sono stati premiati: al primo posto il balestriere sammarinese Mirco Battazza, al secondo posto di Mladen Scapul e al terzo posto Silvano De Biagi.

La presenza ad Arbe dei Capitani Reggenti è stata anche l'occasione per un incontro con il Sindaco e le Autorità di Arbe. I Reggenti hanno espresso il ringraziamento delle Istituzioni Sammarinesi al Paese ospitante, rimarcando le solide fondamenta storiche tra le due realtà, anche attraverso il Gemellaggio in essere San Marino-Arbe di cui quest’anno ricorre il 57° anniversario. Le autorità locali hanno enfatizzato il sodalizio fortissimo e l’orgoglio di avere in visita i Reggenti, sottolineando anche le ottime relazioni diplomatiche in essere con la Croazia. Un legame ulteriormente onorato con l’iscrizione del documento “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro “Memoria del Mondo” dell'UNESCO che celebra il valore universale per la storia e l'identità di San Marino, dell'Italia e della Croazia.



