RELAZIONI Tradimenti estivi: è boom di infedeltà sotto l'ombrellone Secondo l'indagine di un'agenzia investigativa di Rimini le richieste di pedinamento sono aumentate del 60%

Secondo un vecchio adagio “l'occasione fa l'uomo ladro”, oggi potremmo dire che “l'estate lo fa traditore”. Luglio ed agosto roventi non solo per le temperature, ma anche per le avventure extraconiugali.

Un'indagine dell'Agenzia Abax Investigazioni con sedi a Rimini e Fano registra infatti un aumento del 60% delle richieste di indagini su infedeltà durante i mesi estivi. Ecco quindi che il coniuge irrequieto viene pedinato fin sotto l'ombrellone, dove incombe anche l'ombra del tradimento. Chi ha a che fare con un maestro dell'inganno e non ha la pazienza di attendere un suo passo falso, deve quindi affidarsi a professionisti del settore per trovare conferme ai propri sospetti. .

Ma perché si tradisce soprattutto in estate? Lo spiega la scienza: più luce, più testosterone, maggiore libido. La percezione, poi, di essere “in vacanza” dalla vita quotidiana – dice l'agenzia investigativa - può far sembrare i tradimenti meno gravi o più facilmente giustificabili come avventure.

C'è anche una classifica delle mete più ambite per i tradimenti estivi: Ibiza, Mykonos e Costa Azzurra, note per la loro vivace vita notturna e le spiagge affollate. La costa Romagnola non è da meno: si piazza sempre bene quanto a relazioni extraconiugali. Anche le città d'arte italiane, come Roma, Firenze e Venezia, attraggono molti fedifraghi. Non compare però Trieste, che l'anno scorso si era conquistata il podio. Notizia che a suo tempo non deve aver fatto dormire sonni tranquilli a molti mariti, che evidentemente hanno messo la testa a posto oppure hanno affinato la tecnica.

