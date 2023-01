UNA VITA PER ANIMALI Tragedia a Montecopiolo: animali accolti anche a San Marino, da Apas appello all'adozione La donna è stata ritrovata a 150 metri da casa dopo cinque giorni di ricerche. S'ipotizza stesse cercando un animale nella bufera. Enpa Rimini: “Adottate gli animali di Maria Cristina”

“Nessun animale di Maria Cristina dovrà rimanere solo. È un impegno morale per tutto ciò che lei ha fatto per loro”. Sono le parole della presidente di Enpa Rimini, Cecilia Bravo, che promette di voler trovare un'adozione e quindi una casa ad ogni animale rimasto senza la padrona che tanto li aveva amati. La protezione animali riminese, in accordo con gli organi competenti e i familiari, ha infatti preso in carico tutti gli animali presenti nel casolare di Maria Cristina Ventura, la donna di 69 anni scomparsa nella tormenta di neve a Montecopiolo e ritrovata morta dall'unità cinofila nel pomeriggio di ieri. Sarebbe l'assideramento la causa del decesso; volontari e amici pensano stesse cercando un cane che non era tornato a casa, per poi trovarsi in difficoltà nella bufera. “Non andava a dormire se un animale mancava all'appello”, sottolinea la presidente Enpa.

Quella di Maria Cristina, ex psicologa originaria del Bolognese, è stata una vita spesa per gli animali. La cascina costruita in una zona impervia di Campodarco, frazione di Montecopiolo, doveva essere il rifugio di quelli più anziani e malati. Ne accudiva ben oltre un centinaio: 45 cani, 70 gatti, due cavalli, un pony e un asinello. Per raggiungere la casa e trasportare gli animali, Enpa, dopo le abbondanti nevicate nello scorso fine settimana, si è avvalsa dei mezzi di soccorso: un gatto delle nevi e un cosiddetto “bruco”, un cingolato in dotazione ai Vigili del Fuoco.

Ora sono tutti in sicurezza, in strutture pubbliche, tra cui il rifugio dell'Apas che ha aperto le porte a nove cani. Altri si trovano nel canile di Forlì-Cesena. A loro il sentito ringraziamento di Enpa Rimini. La situazione più critica riguarda i gatti, racconta Cecilia Bravo. “Maria Cristina accoglieva tutti quelli con patologie: senza una zampa, con problemi neurologici, anziani e malati”. “Non ha mai lasciato un animale in difficoltà in mezzo a una strada”, aggiunge. Ed ora, per esaudire le sue volontà, verrà tumulata a poca distanza dalla casa che, con passione e dedizione, aveva restaurato per aiutare gli animali che non avrebbero avuto chance di sopravvivere in natura.

“I cani che abbiamo accolto sono di piccola taglia, un po' anziani e bisognosi di cura”, dichiara la presidente Apas, Emanuela Stolfi. Che lancia anche un appello per trovare loro, quanto prima, una sistemazione definitiva: “Faccio un invito agli amanti degli animali - ci dice – perché anche questi cani, abituati a stare all'interno e a convivere tra di loro, possano trovare una casa”.

Contatti Apas: Strada Fonte del Tauro, 1 - Faetano - 47896 - Repubblica di San Marino Tel. 0549996326 - info@apasrsm.org | Orari d'apertura (h 8-14 feriali; 8-12.30 festivi)

Per eventuali richieste di adozione e/o stalli contattare l'Enpa Rimini ai numeri 338168790 - 335 570 8296

