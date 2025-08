Tragedia in mare a Riccione: 48enne muore annegato dopo un malore

Un uomo di 48 anni, di nazionalità rumena e residente in Moldavia, è morto questa mattina per annegamento a Riccione, nelle acque antistanti la spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare numero 51.

Il 48enne si trovava in Riviera in vacanza con un gruppo di amici e alloggiava in un hotel della zona, non lontano dal luogo della tragedia.

Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto, l’uomo era appena entrato in acqua quando avrebbe riferito a un amico di sentirsi male. Un malore improvviso e purtroppo fatale: si è accasciato in acqua e, nonostante l'intervento del bagnino di salvataggio, per lui non c’è stato nulla da fare.