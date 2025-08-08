Tragedia Marcinelle: in occasione del 69esimo anniversario l'impegno del Titano per la sicurezza del lavoro Vivo il ricordo di ciò che accadde nella miniera belga, anche a San Marino. Le Segreterie al Lavoro e all'Industria pongono l'accento sulla tutela dei diritti dei lavoratori ed il valore della dignità umana

Luogo della memoria, oggi, la miniera di carbone Bois du Cazier: patrimonio storico dell'UNESCO. In questo sito, la mattina dell'8 agosto del '56, l'apocalisse. Una scintilla innescò un incendio che si sviluppò inizialmente nel condotto d'entrata d'aria principale; il fumo saturò l'impianto sotterraneo provocando la morte di 262 minatori.

Oltre la metà erano immigrati italiani. Un evento tragico che ha segnato la storia europea – sottolineano in una nota congiunta le Segreterie Lavoro ed Industria -, e che, alla luce, di “specifici accordi bilaterali”, coinvolse indirettamente anche la comunità sammarinese.

Ricordata infatti l'epopea di tanti lavoratori del Titano che in quegli anni cercarono un'opportunità nelle miniere belghe; affrontando condizioni estreme, sacrificandosi per le proprie famiglie. Marcinelle, dunque, come “monito perpetuo” sulla centralità dei diritti dei lavoratori e della dignità umana. Da qui il richiamo della Repubblica affinché Istituzioni, mondo produttivo e società civile operino “in sinergia”. “Onoriamo la memoria di un'intera generazione di emigranti che ha contribuito al nostro sviluppo e a quello di un continente intero, spesso in condizioni disumane”, così i Segretari di Stato Bevitori e Fabbri.

“La tutela dei lavoratori – aggiungono – non deve mai essere considerata un costo, ma l'investimento più importante per un Paese che aspira alla crescita sostenibile e al progresso sociale”. Concetti ribaditi con forza, peraltro, dal Presidente italiano Mattarella, sottolineando l'importanza della lotta contro ogni forma di sfruttamento. L'incidente fu il terzo per numero di vittime tra gli immigrati italiani all'estero; una tragedia che ha lasciato il segno nella memoria collettiva. La Premier Meloni ha parlato di un “debito di riconoscenza” nei confronti dei connazionali che perirono 69 anni fa.



