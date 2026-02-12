Transizione energetica, accordo con BYD. SdS Andrea Belluzzi: "Dobbiamo sviluppare una nostra politica energetica sovrana”

L'accordo tra San Marino e il colosso cinese di mezzi elettrici e batterie BYD può essere un importante passo in avanti per sviluppare una politica energetica sovrana del Titano. A dirlo è il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, impegnato insieme ai Segretari all'Industria e Lavoro a strutturare una collaborazione per la sperimentazione tecnologica grazie anche alla nuova normativa sulle sandbox.

"Noi siamo impegnati in una transizione energetica importante dobbiamo sviluppare - afferma Belluzzi - una nostra politica di energia sovrana perché il mondo dell'impresa, le politiche dei redditi si basano sempre di più sul costo dell'energia e noi dobbiamo affrontare questo tema in maniera costruttiva e utile per il Paese".

L'auspicio, aggiunge Belluzzi, è che questa intesa porti progettualità concrete e quella mentalità di evoluzione in ambito tecnologico che BYD sta sviluppando. Realtà, aggiunge, che offre anche garanzie al Titano: "Ci siamo trovati e abbiamo condiviso le ragioni che vi ho espresso. Le garanzie ce le danno la capacità in pochi anni di essere diventati quello che sono e nel confrontarsi ci si rende conto di dove anche andranno in pochissimi anni hanno una velocità di sviluppo e di crescita veramente impressionante".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)