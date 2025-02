SALUTE Trapianto di organi, il convegno di Aido a Riccione tra storie di rinascita e numeri su cui riflettere A Riccione la consegna delle borse di studio del progetto "Due Cuori un Tandem" diventa occasione per un confronto istituzionale sul tema della donazione di organi

La consegna delle tre borse di studio per la partecipazione al Master di Primo Livello in “coordinamento Infermieristico di donazione Trapianto Organi e Tessuti” dell'Università degli studi di Pisa , frutto del progetto “Due cuori un Tandem”, pro Aido, è tappa del progetto che che ha portato la coppia di riccionesi, Maurizio Vannucci e Giovanna Cursi, a condividere una storia d'amore e solidarietà – lei ha donato il rene a lui- percorrendo 1.500 km, dall'altra il convegno è stato un confronto tra istituzioni, medici, associazioni e società civile sul valore del dono. “c'è una forte sensibilità- ha detto Alessandra Luppi, Presidente Regionale Aido, l'attività di donazione nella Provincia di Rimini è forte di ben 96 mila consensi già espressi. Nel 2024 nella Provincia di Rimini sono stati eseguiti 10 trapianti di fegato, 12 di reni e uno di cuore. Sempre nel 2024 i prelievi di multi tessuto sono stati 7 di cute, 3 di cuore per valvole, 2 vasi, 3 muscolo scheletrici e 154 di cornee. Nonostante la sensibilità, la percentuale di indecisi è leggermente in aumento. Per questo incontri come quello ospitato a Riccione, possono rilanciare la forza di un messaggio, proponendo la potenza delle storie di rinascita.

Nel video l'intervista ad Alessandra Luppi, Presidente Regionale Aido

