Trasferimento elementari a Murata: ipotesi spostamento in 'blocco' dal prossimo anno. Belluzzi: "Ci confronteremo con le famiglie"

È ancora presto per una decisione ufficiale, ma lo spostamento delle elementari di Ca' Caccio potrebbe avvenire prima del previsto. Se in un primo momento si era parlato di un trasferimento graduale, tra le nuove ipotesi c'è quella di portare tutte le classi a Murata già dal prossimo anno. E' una delle due opzioni sul tavolo, conferma il segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi. Gli insegnanti, aggiunge, hanno già fornito un'indicazione in merito. Se la nuova idea prendesse piede, si velocizzerebbe un percorso già intrapreso, visto che i bambini di prima elementare hanno iniziato direttamente a Murata. Prima di comunicare la decisione, sottolinea Belluzzi, ci sarà un confronto con le famiglie.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi