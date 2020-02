CULTURA DIGITALE Trasformazione digitale: il presidente di ASI Fabio Andreini fa il punto sui percorsi da intraprendere in Repubblica Andreini torna inoltre a ricordare l'importanza di una Segreteria di Stato per la "Trasformazione digitale"

“In Repubblica ci troviamo a quello che io definisco paleolitico digitale”. Il presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica (ASI) Fabio Andreini parla del percorso di trasformazione digitale che dovrebbe intraprendere il paese. Un processo, dice, che non va confuso con la sola informatica ma si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale.

Tra i temi che verranno affrontati in consiglio anche l'attuazione dell'Agenda Digitale, documento strategico fondamentale per tracciare le linee guida di questo processo. Infine ASI torna a sottolineare l'importanza di una Segreteria di Stato per la “trasformazione digitale”. Di recente l'associazione ha poi aperto le iscrizioni anche alle persone fisiche, già una quarantina invece le aziende aderenti.

Nel servizio l'intervista a Fabio Andreini (Presidente ASI)

