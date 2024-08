Trasporti: a San Marino le auto elettriche e ibride superano quelle a benzina

Mentre in Italia e un po' in tutta Europa si registra un rallentamento del mercato dell'elettrico rispetto ai target della normativa UE, a San Marino l'alternativa a gasolio e benzina continua a convincere. Rispetto al 2022, riporta l'ultimo bollettino di statistica, la vendita di veicoli elettrici o ibridi è in crescita: da 492 unità a 664 nel 2023, sorpassando le vendite dei mezzi a benzina (631).

Per quanto riguarda le marche più vendute sul Titano in testa si per il nuovo che l'usato Volkswagen, Audi e Suzuki; balzo in avanti per Tesla che passa da 5 auto nuove immatricolate nel 2022 a 27 lo scorso anno. Tra le super car testa a testa nel 2023 tra Ferrari e Lamborghini rispettivamente con 1 nuovo modello per il cavallino rampante e 2 per la casa bolognese.

Curiosità tra i modelli usati: a maggio 2024 immatricolata in Repubblica una Bugatti, il cui modello “entry level” è valutato intorno ai 3,6 milioni di euro.