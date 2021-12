COVID19 Trasporti: i genitori delle Medie chiedono di potenziare il servizio pubblico

Trasporti: i genitori delle Medie chiedono di potenziare il servizio pubblico.

Una lettera, indirizzata ai Segretari di Stato competenti, per chiedere che il 'servizio di trasporto scolastico venga temporaneamente potenziato in via preventiva da subito, quale soluzione proattiva e virtuosa, per anticipare una necessità e contribuire al contenimento della diffusione del virus'. L'hanno scritta i rappresentanti dei genitori degli alunni delle Scuole medie di San Marino che, in Consiglio di Istituto, avevano già espresso la loro preoccupazione per l'emergenza sanitaria e l'aumento di contagi. "Pur riconoscendo che un livello alto di guardia viene mantenuto nei vari plessi, in alcune linee scolastiche la densità di studenti determina un palese assembramento con distanziamento inesistente, generalmente limitato dal solo mantenere la mascherina, nella speranza che questa venga indossata correttamente", spiegano al governo. Ribadendo come il rischio contagio in questa fascia di età, sia ancora alto.

Lo scorso anno il servizio trasporti era stato potenziato per prevenire cluster di contagio, ora sono tornati a chiedere la stessa misura preventiva.

