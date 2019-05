Trasporti: Segretario Michelotti accantona (per ora) l'ipotesi monorotaia, si ragiona su un progetto per dirigibili

In commissione Territorio il segretario di Stato Augusto Michelotti ha comunicato di aver messo in 'pausa', temporaneamente, l'idea della monorotaia. Michelotti ha infatti spiegato che, a causa di "complicazioni", è stato abbandonato il progetto con la società "Sky Way". Ci sono state delle difficoltà e mancavano delle garanzie relative alla realizzazione dell'infrastruttura, spiega il responsabile al Territorio. Ma non si tratta di un addio definitivo all'ipotesi monorotaia, sottolinea Michelotti. Allo stesso tempo, si sta ragionando su un'altra idea in tema di trasporti: realizzare a Torraccia una stazione per dirigibili di nuova concezione su un progetto americano.

L'Usot commenta la decisione sulla monorotaia parlando di un'azione "di buon senso" e accoglie positivamente l'idea sui dirigibili. "La nuova gestione del World Trade Center di Dogana ha illustrato alle associazioni ed avanzato - spiega il presidente uscente Riccardo Vannucci - una proposta molto interessante per trasformare il territorio di Torraccia in una vera e propria aerostazione per dirigibili di moderna progettazione Americana che possono atterrare e decollare dal nostro territorio creando una via alternativa per raggiungere San Marino da qualsiasi luogo al mondo. La proposta creerebbe un notevole indotto."